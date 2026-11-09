BRUXELLES - È "un momento cruciale per la politica di bilancio. I deficit degli Stati membri rimangono elevati e i livelli del debito continuano ad aumentare in alcuni Paesi ad alto debito. Allo stesso tempo, gli spread sui tassi d'interesse si sono ampliati, segnalando preoccupazioni per le posizioni di bilancio di questi Stati membri". Lo afferma il commissario Ue all'Economia,Valdis Dombrovskisdopo l'Eurogruppo. Servono "politiche di bilancio molto prudenti. Il rispetto delle regole fiscali è imperativo per confermare la credibilità del nostro quadro di bilancio e i bilanci per il 2027 dovrebbero essere all'altezza di tale responsabilità".

"Anche se i dati sulla crescita sono stati quest'anno più positivi del previsto, le prospettive complessive rimangono offuscate dall'incertezza", ha segnalato Dombrovskis, indicando in particolare i prezzi dell'energia, che "rimangono molto elevati e volatili". Il commissario ha ricordato che le previsioni economiche autunnali della Commissione saranno presentate il 17 novembre, mentre il 24 novembre sarà pubblicato il pacchetto autunnale del Semestre europeo, che includerà "una valutazione del rispetto delle regole fiscali dell'Ue da parte degli Stati membri".









