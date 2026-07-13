BRUXELLES - Oltre la metà degli europei (56%) ritiene che lo sviluppo di una maggiore capacità di energia rinnovabile possa aiutare l'Ue a compiere la transizione dai combustibili fossili. È quanto emerge dall'Eurobarometro Flashpubblicato oggi dalla Commissione europea. Secondo il sondaggio, il 40% degli intervistati punta invece sul rafforzamento dell'efficienza energetica, mentre il 32% considera anche l'energia nucleare come una potenziale soluzione.

L'indagine fotografa anche i cambiamenti nelle abitudini dei cittadini in risposta all'aumento dei prezzi dell'energia. Il 31% dichiara di aver ridotto i consumi di elettricità, il 27% di monitorare con maggiore attenzione il proprio consumo energetico e il 26% di aver diminuito l'utilizzo di riscaldamento o climatizzazione. Un europeo su cinque afferma inoltre di spostare i consumi nelle fasce orarie meno costose, mentre il 16% ha investito in elettrodomestici a maggiore efficienza energetica e il 14% ha installato o sta valutando l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

