BRUXELLES - In merito alle dichiarazioni di fonti europee secondo cui la stragrande maggioranza degli Stati membri sarebbe pronta a convergere su un accordo relativo al Quadro finanziario pluriennale già a dicembre, l'Italia precisa che "non fa parte di questa maggioranza". Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. "La posizione del Governo è chiara e non è cambiata. Come ha ribadito il PresidenteGiorgia Meloni,l'Italia sottoscriverà un accordo soltanto quando e se saranno garantite condizioni dignitose e pienamente rispondenti agli interessi nazionali".

