BRUXELLES - Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, l'Ue ha speso circa 197 miliardi di euro per l'acquisto di combustibili fossili dalla Russia ma senza il piano 'REPowerEU' il conto sarebbe salito a 475 miliardi di euro, ovvero 278 miliardi di euro in più. E' quanto emerge dai dati del database di Eurostat, Comext. Il piano lanciato nel 2022 prevede di affrancare l'Ue dalle forniture russe entro il 2027. Già nel 2023, solo il 6% della spesa totale dell'Ue per i combustibili fossili era destinata alla Russia.