BRUXELLES - Sulle nomine ai vertici della Bce l'obiettivo del presidente del Consiglio EuropeoAntonio Costaè avviare, nel corso del summit di oggi "le consultazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo" dell'Eurotower. Lo riferisce un funzionario Ue, precisando che "queste consultazioni apriranno la strada alle nomine definitive dei nuovi vertici della Bce da parte del Consiglio europeo a dicembre". Ora "il Consiglio dell'Ue deve formulare una raccomandazione per ciascun incarico vacante", con una raccomandazione attraverso il comitato degli ambasciatori. Da quanto si apprende i leader torneranno quindi sulla questione per formalizzare e avviare le consultazioni con le altre istituzioni.

