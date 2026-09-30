BRUXELLES - Gli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa "senza precedenti" negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia europea per la difesa (Eda) con il contributo della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna, compreso lo Stato maggiore dell'Ue. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto "i418 miliardidi euro nel 2025", pari al 2,2% del PIL dell'Ue, e potrebbe arrivare "fino a 547 miliardi di euro entro il 2029".

Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.

