BRUXELLES - L'Italia ha chiesto 19 misure con laNec energia. "Abbiamo avuto diversi scambi con l'Italia sull'elenco delle misure e, dopo questo proficuo scambio, siamo giunti alla conclusione che tutte fossero ammissibili", ha detto un alto funzionario europeo. Prevedono "un'ampia serie di investimenti e regimi di sostegno volti a rafforzare la sicurezza energetica, promuovere le energie rinnovabili e ridurre il consumo di energia". Tra le misure, "sostegno agli impianti fotovoltaici" o il "miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture pubbliche". E' una valutazione preliminare che sarà rivalutata ex post.



"Le misure per lasicurezza energeticache sono state annunciate in modo credibile e specificate con sufficiente dettaglio, e che su questa base sono considerate ammissibili, vengono prese in considerazione ex ante nella valutazione della flessibilità disponibile nell'autunno 2026", sottolinea la Commissione nell'Opinione sul Documento programmatico di bilancio dell'Italia. "Nei futuri cicli di sorveglianza di bilancio, l'ammissibilità di queste misure e la flessibilità disponibile saranno in ultima analisi rivalutate ex post, sulla base di come le misure sono state concretamente attuate".

Quanto alle misure con la Nec energia chieste dall'Italia, "l'elenco comprende un'ampia serie di investimenti e regimi di sostegno volti a rafforzare la sicurezza energetica, promuovere le energie rinnovabili e ridurre il consumo di energia - segnala l'Opinione sull'Italia -. Le misure riguardano il sostegno agli impianti fotovoltaici, alle comunità energetiche rinnovabili, all'agrivoltaico, alla produzione di biometano e alla capacità di accumulo idroelettrico, nonché le sovvenzioni agli investimenti nella produzione di energia rinnovabile sotto forma di prezzi ridotti dell'elettricità per le imprese energivore e altre imprese industriali, il sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e all'autoproduzione di energia da parte dellePmi. Altre misure si concentrano sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture pubbliche. Tra queste figurano piani di ristrutturazione di ospedali e strutture sanitarie, scuole, impianti sportivi, università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti pubblici di ricerca, oltre al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edilizia residenziale pubblica.

La maggior parte dei programmi di ristrutturazione mira a una riduzione del fabbisogno dienergia primariadi almeno il 30%". "Infine, sono previsti investimenti nelle infrastrutture ferroviarie e nel trasporto rapido di massa locale, che riguardano la sicurezza ferroviaria, la modernizzazione e i grandi progetti ferroviari, nonché nuove linee di trasporto o l'estensione di quelle esistenti e materiale rotabile a zero emissioni - afferma ancora la Commissione nel parere sul Dpb -. Questi investimenti dovrebbero contribuire alla sicurezza energetica riducendo la dipendenza dal trasporto stradale alimentato da combustibili fossili, promuovendo una mobilità più efficiente sotto il profilo energetico e sostenendo la transizione verso un trasporto pubblico elettrificato".

