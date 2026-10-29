BRUXELLES - "Nei prossimi tre mesi" l'Unione europea rilascerà sul mercato in modo coordinato "oltre42 milioni di barili" di petrolio, "metà dei quali sarà costituita da gasolio, al centro delle nostre sfide". Lo ha annunciato il ministro dell'energia francese,Roland Lescure, all'arrivo al Consiglio Ue Energia di Lussemburgo. Solo Parigi rilascerà "10 milioni di barili di diesel" che entreranno nel mercato francese "nei prossimi giorni", consentendo "una riduzione del prezzo del gasolio alla pompa", ha aggiunto. La decisione di sbloccare ulteriori riserve strategiche è stata presa in occasione del G7 sotto guida francese lo scorso 2 ottobre.