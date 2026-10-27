BRUXELLES - Il presidente della FinlandiaAlexander Stubbe il premier norvegeseJonas Gahr Store hanno avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin. Lo conferma la presidenza finlandese spiegando che "l'obiettivo della telefonata è stato portare un messaggio diretto a Putin in relazione ai futuro negoziati. La telefonata è legata al prossimo round di colloqui previsto ad Abu Dhabi". Stub e Store - viene spiegato - hanno parlato "in veste di leader dei rispettivi Paese, e non a nome dell'Europa". "La discussione è stata franca e sostanziale", ha sottolineato Stubb.

"Siamo paesi confinanti con laRussia. L'esito di questa guerra avrà un impatto diretto sulla nostra sicurezza e su quella dell'Europa nel suo complesso. Per porre fine alla guerra sono necessari colloqui diretti", ha affermato il presidente Stubb. "La guerra comporta enormi costi umani e materiali. Le sofferenze e la distruzione avranno ripercussioni su intere generazioni. Durante la telefonata abbiamo sottolineato l'importanza di un allentamento delle tensioni", ha dichiarato il primo ministro St›re. Il presidente Stubb e il primo ministro St›re hanno parlato da Helsinki.

