STRASBURGO - L'Eurocamera ha approvato lo stanziamento di 74,9 milioni di euro in aiuti per l'Italia a seguito della tempesta Harry, che ha colpito il Paese nel gennaio 2026. Le risorse, contenute nel Fondo di solidarietà Ue (Fsue), sosterranno interventi di ripristino nelle aree colpite dal ciclone. In totale, con 651 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni il Pe ha dato il via libera a 489 milioni di euro: 74,9 per l'Italia e 3,7 per Malta a seguito della tempesta Harry. A questi si aggiungono 261,5 milioni per il Portogallo e 149,1 per la Spagna, che avevano chiesto l'attivazione dei fondi a seguito delle inondazioni del febbraio 2026. L'Italia è l'unico dei quattro Paesi che deve ancora ricevere l'importo totale dei fondi richiesti, mentre per il Portogallo sono già stati erogati 65,37 milioni di euro; 37,26 milioni per la Spagna e 931.014 euro per Malta; i fondi ricevuti in anticipo si andranno a sommare alla somma totale stabilita per ciascuno dei quattro Stati. Con il voto di oggi, l'Eurocamera sottolinea inoltre che "le azioni finanziari dal Fondo di solidarietà dovrebbero continuare a ricevere finanziamenti adeguati nel prossimo bilancio dell'Ue" al fine di "far fronte all'intensificarsi delle catastrofi naturali e sostenere concretamente gli Stati membri e le regioni colpite".

Spetta ora al Consiglio Ue approvare formalmente la tranche di fondi, che verrà finanziata dalla Commissione europea agli Stati membri.