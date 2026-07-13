BRUXELLES - Accordo tra Ue e Regno Unito per l'adesione di Lontra al prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. Lo ha annunciato la presidente della Commissione UeUrsula von der Leyen, che ha finalizzato l'intesa con il primo ministroKeir Starmer a margine del vertice dei Volenterosi a Parigi. "Ciò consentirà all'Ucraina di avvalersi di una gamma più ampia di fornitori nel settore della difesa. In questo modo potrà procurarsi ciò di cui ha bisogno sul campo di battaglia", ha sottolineato von der Leyen.

"Il prestito fornisce all'Ucrainail sostegno finanziario prevedibile di cui ha bisogno, sia per il sostegno al bilancio che per la spesa per la difesa, nei prossimi due anni. A giugno sono stati erogati 7,1 miliardi di euro, di cui 3,2 miliardi destinati al bilancio e quasi 3,9 miliardi alla difesa, con un'ulteriore erogazione per la difesa prevista questa settimana. L'Unione europea e il Regno Unito riconoscono congiuntamente l'accordo odierno come una dimostrazione del loro impegno comune nei confronti dell'Ucraina e della natura strettamente interconnessa e interdipendente delle basi industriali della difesa dell'Unione e del Regno Unito.

Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i partner internazionali per rafforzare la resilienza dell'Ucraina, sostenerne l'economia e contribuire a soddisfare le sue esigenze immediate e a lungo termine", si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata dopo l'intesa. "La sicurezza europea è più forte quando gli alleati sono uniti. Il prestito a sostegno dell'Ucraina rappresenta inoltre un investimento fondamentale per lasicurezza europea:un'Ucraina forte, sovrana e sicura è essenziale per la sicurezza e la stabilità dell'Europa nel suo complesso e per scoraggiare future aggressioni", sottolineano Ue e Regno Unito.

