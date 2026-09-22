BRUXELLES - "La decisione di rimuovere Usmanov e Fridman dall'elenco delle persone soggette a sanzioni è vergognosa eingiustificabile. Mosca sta festeggiando perché ha ottenuto ciò che voleva: un senso di impunità, l'umiliazione dell'Ue e la divisione tra gli europei". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucrainoAndrii Sybiha.

"Ma c'è ancora un modo per rovinare i festeggiamenti aMosca: esorto tutti gli Stati membri dell'Ue ad annunciare subito che imporranno le proprie sanzioni nazionali nei confronti di questi due individui".

