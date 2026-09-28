CHISINAU - "La Moldova sta diventando sempre più attrattiva. La vostra agenda di riforme offre solide basi su cui la Moldova deve ora costruire anche un forte potenziale economico, con ambizione e un ritmo deciso. Le riforme per l'adesione all'Ue creano un clima imprenditoriale favorevole". Lo ha detto la commissaria Ue all'Allargamento,Marta Kos, in un videomessaggio trasmesso all'undicesima della Moldova Business Week a Chisinau.

"Mentre gli investitori guardano con crescente interesse al potenziale dellaMoldova - e noi dobbiamo puntare con decisione sul futuro economico del Paese - i produttori moldavi stanno accedendo progressivamente alle opportunità e ai vantaggi del nostro mercato unico; ulteriori passi avanti sono previsti man mano che ci si avvicina alla piena adesione - ha rimarcato -. Come Commissione Europea, stiamo fornendo assistenza finanziaria mirata. È già operativo un pacchetto finanziario da 1,9 miliardi di euro valido fino alla fine del 2027 e stiamo preparando un nuovo, importante pacchetto di sostegno finanziario a partire dal 2028".

"Tale sostegno deve servire da leva per gli investimenti privati in settori chiave, in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali. La Moldova ha molto da offrire agli investitori internazionali: una posizione strategica alle porte deimercati europei, risorse umane qualificate e settori dall'enorme potenziale, dal digitale alla manifattura e alla logistica. Chi investe oggi in Moldova sta investendo in una storia di successo europea", ha concluso.



