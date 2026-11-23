BRUXELLES - L'Antitrust Ue ha aperto un'indagine per sospetto abuso di posizione dominante suCoca-Cola Europacific Partners (Ccep).Vuole accertare se la società, uno dei due principali imbottigliatori europei di prodotti a marchio The Coca-Cola Company, abbia ostacolato le vendite transfrontaliere di bevande analcoliche e impedito ai grossisti di negoziare acquisti in più Paesi, col rischio di prezzi più alti per i consumatori. Ccep, con sede nel Regno Unito, commercializza i prodotti in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia ed è il principale fornitore di bevande analcoliche gassate in questi Paesi.



L'indagine riguarda in particolare possibili restrizioni alleesportazioni di bibite gassate e bevande sportive, attraverso sconti subordinati alla mancata rivendita in altri Stati membri, confezioni differenziate tra Paesi e incentivi a limitare le importazioni in Spagna. La società avrebbe inoltre impedito ai clienti all'ingrosso, tra cui supermercati e altri rivenditori, di negoziare forniture per più Paesi contemporaneamente, imponendo trattative separate a livello nazionale. "I cittadini europei non dovrebbero pagare di più semplicemente perché vivono in un Paese dell'Ue anziché in un altro", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Teresa Ribera. "Stiamo indagando per verificare se Coca-Cola abbia creato barriere tra i mercati nazionali", ostacolando la possibilità per i rivenditori di ottenere condizioni migliori, con il rischio di "prezzi più elevati e meno scelta per i consumatori". Coca-Cola Europacific Partners, società quotata in Borsa e attiva in 31 mercati tra Europa, Asia e Pacifico, è uno dei principali partner industriali di The Coca-Cola Company, che ne detiene una partecipazione di minoranza.