STRASBURGO - La parola chiave e il campo dal gioco, ormai, non sono una novità: disinformazione e social. E anche l'obiettivo, a Bruxelles, appare piuttosto chiaro: creare disordine, dividere, favorendo i nemici dell'Europa. E' partendo da questo assunto che le istituzioni Ue hanno acceso i fari sulle proteste che, da giorni, stanno infiammando il continente. La loro radice economica e sociale non viene messa in discussione. Il loro propagarsi, il loro tramutarsi in azione violenta, a Bruxelles viene invece analizzato con attenzione. Puntando a scovare uno o più agenti esterni del caos. E focalizzandosi, innanzitutto, sul teatro delle proteste che hanno seminato maggiore distruzione, laFrancia.

Non è un caso, quindi, che le autorità di regolamentazione comunitarie - secondo quanto riportato dal Financial Times - stiano esaminando possibili "interferenze online" e "campagne di disinformazione" da Paesi extra-Ue che potrebbero aver contribuito ad alimentare le proteste non solo in Francia ma anche in altri Stati europei, Italia inclusa. La task force per la disinformazione ha cominciato a prendere in analisi account filo-russi che, già in passato, erano stati molto attivi. Quegli stessi account, secondo una prima valutazione, avrebbero diffuso video violenti nel tentativo di alimentare ulteriormente il caos. Oltre allaRussiasarebbero due gli altri paesi a configurarsi come agenti esterni: Iran e Algeria. Già nei giorni scorsi le autorità francesi erano state in contatto con la Commissione per pianificare una contromossa in vista, soprattutto, dei prossimi appuntamenti della protesta. Lunedì l'esecutivo europeo ha incontrato l'Arcom, l'autorità francese di vigilanza sui media, mentre martedì si sono riuniti i rappresentanti delle autorità di tutti gli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme in ambito digitale.

La Commissione ha affermato che, per ora, la situazione è gestita dalle autorità nazionali, ma Bruxelles interverrà se il rischio dovesse diventare "sistemico" e le piattaforme online non collaborassero. L'Europa, di fatto, è in allerta. E punta il dito su un altro attore esterno considerato decisivo, Elon Musk e il suo X. Il presidenteEmmanuel Macron, del resto, ha tradotto i sospetti di molti in parole molto nette, indirizzate a Donald Trump e Benjamin Netanyahu. "Ci sono persone che fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia, leader che si trovano in contesti elettorali, sia in Medio Oriente che dall'altra parte dell'Atlantico, i quali, talvolta con ingenuità, riprendono contenuti generati dall'intelligenza artificiale o diffondono ciò che determinati ambienti vogliono far credere", ha rimarcato l'inquilino dell'Eliseo. A Bruxelles, in fondo, ne sono convinti da tempo: in vista delle prossime elezioni nelle 'big countries' dell'Europa bisognerà guardarsi non solo dalla disinformazione russa o iraniana, ma anche da quella Maga. Con una postilla: entrambe potrebbero avere lo stesso obiettivo.

Il pericolo disinformazione, ben presente in Italia al ministro Guido Crosetto, corre innanzitutto sui social ed è qui che, nelle prossime settimane, l'Ue potrebbe accelerare il suo intervento. Il Kids Act, che prevede il divieto di accesso agli under 13 e fortissimi limiti per gli under 15, è sul tavolo. E' stato pensato per tutelare i minori, in primis. Ma, guardando alle proteste di questo giorni, potrebbe avere anche rivolti geopolitici.

