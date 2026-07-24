BRUXELLES - "Gli attacchi indiscriminati della Russia contro Kiev e altre regioni causano vittime tra i civili in modo intenzionale, non per caso. L'attacco al Consolato onorario della Lettonia a Sloviansk sottolinea il totale disprezzo di Mosca per il diritto internazionale. La Lettonia ha il nostro pieno sostegno. In risposta, convocheremo l'inviato della Russia presso l'Ue in merito agli attacchi odierni e proporrò nuove sanzioni mirate al complesso militare-industriale russo". Lo scrive l'alto rappresentante Ue per la Politica estera e la SicurezzaKaja Kallas.

