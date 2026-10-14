(ANSA) - BRUXELLES, 14 OTT - Oggi la Commissione europea ha erogato2,86 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito della componente "difesa" del prestito di sostegno da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni.

"Mentre laRussiamarca il passo sul fronte, continua a intensificare i propri attacchi aerei, prendendo crudelmente di mira i civili e le infrastrutture ucraine, il sostegno incondizionato dell'Europa è più che mai fondamentale per aiutare l'Ucraina a proteggere i propri cieli e a salvare vite umane. Con l'erogazione odierna di 2,86 miliardi di euro, continuiamo a rispondere alle esigenze operative più urgenti dell'Ucraina, tra cui droni e missili indispensabili per la sua difesa", ha commentato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.