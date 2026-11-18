BRUXELLES - La Commissione ha istituito l'Ufficio dell'Ue per le sanzioni,con l'obiettivo di riunire le competenze della Commissione sull'intero ciclo di vita delle sanzioni: dalla definizione delle politiche all'attuazione, dall'applicazione al contrasto all'elusione, includendo anche le attività di sensibilizzazione e il dialogo con i paesi terzi. Tale approccio garantirà il coordinamento delle sanzioni dell'Ue nei confronti degli Stati membri e dei paesi terzi: Riguarda tutti i regimi sanzionatori, in particolare quelli relativi a Russia e Bielorussia, ma anche a Iran, Nord Corea, Siria, nonché al crimine organizzato e alle minacce ibride.



L'Ufficio - spiega l'esecutivo Ue - fornirà supporto agli Stati membri attraverso orientamenti più rapidi sulla conformità, la condivisione di dati e analisi economiche e tecniche, al fine di assicurare un'attuazione e un'applicazione armonizzate delle nostre sanzioni. L'invasione dell'Ucraina da parte dellaRussiae la risposta dell'Ue hanno ridefinito il ruolo delle sanzioni, trasformandole in uno strumento di politica estera e in un mezzo fondamentale per affrontare le principali sfide internazionali. L'Ufficio dell'Ue per le sanzioni sarà istituito all'interno del Segretariato generale e opererà sotto la responsabilità politica della Commissaria ai Servizi finanziari Maria Luís Albuquerque. La Commissione ha nominato lo svedese Lars Danielsson come nuovo Inviato speciale internazionale per l'attuazione delle sanzioni dell'Ue. Danielsson assumerà l'incarico il 6 febbraio 2027, al termine del mandato dell'attuale Inviato, David O'Sullivan.

Un aspetto centrale del lavoro del nuovo Ufficio consisterà nel sostenere l'Inviato dell'Ue per le sanzioni, una figura chiave negli sforzi dell'Unione per prevenire l'elusione delle misure restrittive e collaborare con i paesi partner. L'Inviato intrattiene rapporti con i paesi terzi per ridurre il rischio che lesanzionidell'UE vengano aggirate, ad esempio attraverso rotte commerciali alternative, canali finanziari o reti di approvvigionamento. Nell'ambito della creazione del nuovo Ufficio dell'UE per le sanzioni, l'Inviato farà capo al Segretario generale e manterrà un canale di rendicontazione diretto verso la commissaria Albuquerque.

