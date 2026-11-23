BRUXELLES - "La nostra posizione non è cambiata rispetto alla settimana scorsa. Pertanto, una volta raggiunto il cessate il fuoco, potranno avere luogo discussioni sull'architettura di sicurezza europea. Tali discussioni devono svolgersi nella sede appropriata, ovvero con il pieno coinvolgimento degli alleati della Nato e degli Stati membri dell'Ue: rimaniamo quindi fermamente fedeli alla nostra posizione". Lo ha detto la portavoce della Commissione Europea a proposito delle ultime dichiarazioni diJared Kushner sull'architettura di sicurezza in Europa. Per quanto riguarda poi l'invito a recarsi a Mosca avanzato dal Cremlino ai negoziatori europei, la portavoce ha risposto: "Siamo a conoscenza di tale invito e continuiamo a puntare su incontri in formato multilaterale, pronti a impegnarci in tal senso".

