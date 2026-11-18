BRUXELLES - Via libera della Commissione al nuovo piano per il sostegno finanziario da 45 miliardi in prestiti per l'Ucraina. Il piano sarà sul tavolo del Consiglio europeo straordinario del 25 e 26 novembre. "Oggi proponiamo uno strumento per coordinare il nostro supporto nel 2027, crediamo sia il modo migliore per un'Ucraina forte al tavolo dei negoziato e l'Ucraina dovrà restituire il prestito solo dopo che la Russia l'avrà risarcita per i danni della guerra. Di questo prestito, 20 miliardi sosterranno il budget ucraino, 25 miliardi sono destinati agli aiuti militari", ha annunciatoUrsula von der Leyen.

Da un punto di vista legislativo lo strumento è composto da una proposta volta a istituire uno strumento di sostegno coordinato all'Ucraina, che prevede un nuovo prestito fino a 45 miliardi di euro da finanziare mediante emissione di titoli sui mercati dei capitali. Viene poi varata una proposta di modifica dell'attuale regolamento sul quadro finanziario pluriennale che consenta al bilancio dell'Ue di garantire il nuovo prestito. In terzo luogo la Commissione ha presentato incentivi per i partner internazionali affinché forniscano ulteriore sostegno finanziario all'Ucraina attraverso proposte di modifica dell'attuale "Ukraine Facility" e del "Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina".

Il sostegno dell'Ue all'Ucraina sarà finanziato tramite l'emissione di titoli di debito da parte dell'Unione sui mercati dei capitali. Il nuovo prestito è previsto che sia garantito dal margine dimanovra del bilancio dell'Ue.Tale margine garantisce i programmi di assistenza finanziaria dell'Ue a favore dell'Ucraina adottati a partire dal 2023 e fornisce un sostegno solido ed efficiente in termini di costi per il prestito.

