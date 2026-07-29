BRUXELLES - L'ex primo ministro polaccoMateusz Morawiecki ha annunciato la formazione di un nuovo gruppo parlamentare "Rozwój Plus" (Più Sviluppo) dopo la scissione dal partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS) guidato da Jarosław Kaczyński. "Insieme, 40 deputati e un senatore, abbiamo deciso di fondare un gruppo parlamentare. Questo sarà un forum per le attività dell'associazione ", ha dichiarato Morawiecki in conferenza stampa a Varsavia.

"Oggi iniziamo la grande marcia. Una marcia verso la vittoria. Una marcia verso una Polonia forte, sicura e ambiziosa! Insieme completeremo l'opera che abbiamo iniziato nel 2015", ha aggiunto. Morawiecki ha spiegato poi che "intrighi e complotti" all'interno del PiS hanno portato alla sua espulsione e a quella dei suoi collaboratori e ha detto di non voler dedicare tempo alle questioni interne al partito e di volersi concentrare invece sul "pessimo governo di Donald Tusk". Dura la reazione diKaczyński. "È successo - ha scritto su X - ciò che era prevedibile. Fino all'ultimo ho cercato di raggiungere un accordo, ma purtroppo Mateusz Morawiecki aveva chiaramente in mente un proprio piano politico, attuato sulla base della scissione del PiS. La scissione da lui provocata è avvenuta nel momento più inopportuno dal punto di vista della Polonia e va a vantaggio di coloro che danneggiano la nostra Patria".

