BRUXELLES - "Gli alleati europei e il Canada, collaborando attivamente con gli Stati Uniti, si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'Alleanza. Accogliamo con grande favore gli sforzi dell'Ue volti a sostenere una difesa europea più efficiente, interoperabile e complementare con la Nato". Lo ricorda la vicesegretaria generale della NatoRadmila Sekerinska intervenendo nel pomeriggio di ieri alla Commissione Difesa all'Eurocamera.

"Gli alleati europei e il Canada - prosegue - stanno già investendo circa il4% del Pilin difesa e sicurezza. L'anno scorso hanno speso il 20% in più rispetto all'anno precedente. E considerando il 2025 e il 2026 insieme, si tratta di 258 miliardi di dollari Usa in più investiti in difesa e sicurezza, un quarto di trilione di dollari in soli due anni. Questo è anche un esempio di come stiamo riequilibrando al meglio la nostra alleanza transatlantica".

