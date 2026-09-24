BRUXELLES - L'incendio divampato ieri sera in una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di Internet satellitare di Elon Musk, in Polonia è stato appiccato "deliberatamente". Lo ha dichiarato il ministro polacco per gli Affari digitali,Krzysztof Gawkowski, secondo cui "il modus operandi in questo caso è chiaramente russo". Le indagini sono ancora in corso. Sul posto sono stati inviati anche agenti di polizia e funzionari dell'Agenzia per la Sicurezza Interna. "L'incendio mirava a colpire un'infrastruttura critica di telecomunicazioni che influenza il funzionamento di Internet", ha dichiarato Gawkowski all'emittente Tvn.

La struttura, situata nel villaggio di Wola Krobowska, a sud di Varsavia, è di proprietà dell'operatore di telecomunicazioni statale polacco Exatel e viene usata per la trasmissione di servizi Internet in Polonia e in Ucraina, Paese che fa ampio affidamento sulle connessioni Starlink. L'incendio ha interessato principalmente la centrale elettrica, il quadro di distribuzione e un generatore. I vigili del fuoco hanno riportato la situazione sotto controllo, spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito e la polizia ha preso in carico le operazioni successive.

