BRUXELLES - "Credo vi siano ottime ragioni per spingere verso una maggiore integrazione. Resto convinto che l'Unione Europea debba trovare il coraggio di compiere un passo avanti decisivo, riunendo attorno allo stesso tavolo tutti i Paesi candidati, senza per questo modificare il processo basato sul merito. Si tratterebbe di lanciare un segnale molto forte, sia verso i nostri cittadini che verso il resto del mondo. È questo, in sintesi, lo spirito con cui siamo qui oggi". Lo ha dichiarato il primo ministro albaneseEdi Ramaal suo arrivo al vertice Ue-Balcani occidentali a Bruxelles.

"La proposta" del cancelliere tedesco Friedrich Merz e "altre proposte richiedono un quadro di riferimento più ampio: è esattamente ciò che sostengo da tempo: riunire l'intera Europa, l'Unione Europea e i Paesi candidati, attorno allo stesso tavolo", ha aggiunto. Quanto alla serie di arresti eccellenti inAlbania, Rama ha sottolineato come la lotta contro la corruzione non abbia precedenti nella regione. "Ed è proprio per questo motivo - ha osservato - che l'Albania deve essere considerata un Paese candidato estremamente serio: se fino a non molto tempo fa l'Albania veniva dipinta come un luogo in cui era radicata una cultura dell'impunità e la corruzione costituiva il sistema stesso, oggi è un Paese in cui il sistema combatte la corruzione in modo deciso". "Certo - ha concluso Rama - ogni passaggio deve seguire il dovuto iter legale, ma è evidente che in Albania non c'è più nessuno al di sopra della legge".

