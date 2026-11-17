BRUXELLES - "Molte persone stanno lavorando duramente per portare la pace inUcraina. Ma nel frattempo dobbiamo assicurarci che abbia ciò di cui ha bisogno per superare l'inverno e per essere il più forte possibile nei negoziati di pace". Lo ha detto il segretario generale della NatoMark Rutte, arrivando alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles. Il sostegno militare deve proseguire "al ritmo più alto possibile", ha aggiunto, dicendosi "relativamente ottimista" su "buoni annunci" nel pomeriggio.

