STRASBURGO - "Più di un milione di firme ufficialmente validate per la sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele. Il 12 novembre, porteremo questa richiesta davanti alla Commissione europea durante un grande raduno. Giustizia per la Palestina!". Lo riferisce la presidente del gruppo The Left al Parlamento europeo,Manon Aubry. L'Iniziativa dei Cittadini Europei (Ice) "Justice for Palestine" è stata lanciata il 13 gennaio 2026 e ha raccolto in tempi record più di un milione di firme necessarie per presentare la proposta alla Commissione europea.

