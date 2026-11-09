BRUXELLES - La Commissione Ue chiederà all'Italia e altri 8 Paesi Ue di presentare "un piano d'azione correttivo" per accelerare iltaglio delle emissioni al 2030 nei settori dei trasporti, edifici, agricoltura e rifiuti. Lo annuncia nell'annuale report sull'azione per il clima, in cui si stima che le emissioni dei settori coperti dal regolamento sulla ripartizione degli sforzi diminuiranno del 38,5% al 2030, meno dell'obiettivo fissato a livello Ue del 40%. Bruxelles scrive che i "nove Stati membri" tra cui anche Germania e Austria, "non stanno compiendo progressi sufficienti verso il raggiungimento dei propri obiettivi per il 2030".