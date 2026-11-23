BRUXELLES - "Siamo delusi dall'esito dellaCOP 31: il mondo ha urgente bisogno di un'azione decisiva. Non potevamo accettare un risultato che non fosse all'altezza del momento, che non affrontasse il divario nell'attuazione e che ci avrebbe fatto fare un passo indietro in termini di ambizione". Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea. "L'Unione Europea non ha sostenuto la bozza finale, perché si è permesso che gli interessi di pochi ostacolassero l'ambizione necessaria a molti". "Per noi il consenso non può significare il minimo comune denominatore, non possiamo avallare una decisione che serve a dare un'immagine ecologica ai combustibili fossili".



