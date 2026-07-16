BRUXELLES - La Commissione europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito delDigital Markets Act (Dma), precisando le modalità con cui il gruppo dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027.

La prima decisione riguarda Android e punta a garantire che gli assistenti IA di terze parti possano accedere alle stesse funzionalità del sistema operativo disponibili perGemini, il servizio di Google. L'obiettivo è consentire ai concorrenti di operare su un piano di parità, permettendo agli utenti di impostare un assistente IA alternativo come predefinito, attivarlo tramite comandi vocali, in modo simile al comando 'Hey Google', e utilizzarlo per eseguire azioni all'interno delle applicazioni, nel rispetto delle garanzie previste per privacy, sicurezza e integrità dei dispositivi.

La seconda decisione definisce invece le modalità con cui Google dovrà condividere idati di ricerca raccolti da da Google Search con altri motori di ricerca, prevedendo che possano beneficiarne anche chatbot basati sull'IA con funzionalità di ricerca. I dati dovranno essere anonimizzati secondo criteri definiti dalla Commissione, che ha inoltre stabilito le regole per l'accesso e la determinazione del corrispettivo economico.

Le decisioni non costituiscono una procedura per accertare un'eventuale violazione del Dma né prevedono sanzioni, ma specificano comeGoogle debba attuare gli obblighi già previsti dal regolamento. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027. Secondo la Commissione, le misure sono destinate ad ampliare la scelta per gli utenti europei e a favorire lo sviluppo di servizi concorrenti nei mercati degli assistenti IA e dei motori di ricerca.



