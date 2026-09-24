(ANSA) - BRUXELLES, 24 SET - L'Ue ha inseritoXenia Fedorova, figura di spicco dei media russi ed ex dirigente di Russia Today (Rt) Francia, nella lista delle sanzioni per il suo ruolo nelle attività ibride della Russia e, in particolare, nella manipolazione e ingerenza informativa straniera (Fimi), minando così la democrazia e la stabilità negli Stati membri. Lo comunica il Consiglio Ue in una nota. Fedorova avrebbe contribuito alla diffusione di narrazioni filorusse nel contesto della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Le misure prevedono il congelamento dei beni e il divieto per cittadini e aziende Ue di metterle fondi a disposizione.

"A seguito della sospensione delle attività di trasmissione di Rt in Ue, Xenia Fedorova ha continuato a diffondere, su media francesi quali CNews, Europe 1 e Le JDNews, narrazioni in linea con quelle promosse dalle autorità russe riguardo alla guerra control'Ucraina, al sostegno europeo all'Ucraina, alla Nato e alle relazioni tra la Russia e l'Unione", si legge nella nota del Consiglio. Con la decisione odierna, le misure restrittive in risposta alle attività destabilizzanti della Russia si applicano ora a un totale di 81 individui e 20 entità. I soggetti inseriti oggi nell'elenco sono soggetti al congelamento dei beni, ed è vietato ai cittadini e alle imprese dell'Ue mettere a loro disposizione fondi, attività finanziarie o risorse economiche.

