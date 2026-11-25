BRUXELLES - "E' una domanda ipotetica e vaga, ma siamo sempre pronti, come sapete". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paula Pinho, rispondendo a una domanda sull'eventualità che gliStati Uniti impongano nuovi dazi alla Ue. "Come sempre, non commentiamo misure che non sono state annunciate - ha aggiunto la portavoce Arianna Podestà - Più in generale, naturalmente, continuiamo a dialogare con l'amministrazione statunitense sull'attuazione della dichiarazione congiunta, in particolare esplorando la possibilità di esenzioni e riduzioni tariffarie per nuovi prodotti, nonché altri ambiti di cooperazione rafforzata".



