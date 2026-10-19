BRUXELLES - "Abbiamo sempre detto che non possiamo affrontare questa sfida da soli. I nostri partner devono fare la loro parte. Devono assumere impegni concreti e devono mantenerli. Questo è molto importante". Così un portavoce della Commissione, nel briefing con la stampa, ha risposto a chi chiedeva quali azioni possa intraprendere l'esecutivo Ue per rispondere alla richiesta di 70 miliardi aggiuntivi per il 2027 avanzata da Kiev. "La Commissione - ha aggiunto - valuterà quali azioni sia possibile intraprendere, ma ciò dovrà essere accompagnato da impegni da parte dei nostri partner internazionali. Dovrà trattarsi di uno sforzo congiunto".

