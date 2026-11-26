BRUXELLES - "Aggiornamento dal cruciale vertice Ue a Bruxelles. Ho appena illustrato agli altri 26 capi di Stato e di governo le priorità dell'Ungheria e le linee rosse che non intendiamo superare. Dopo aver ascoltato le posizioni diametralmente opposte espresse attorno al tavolo, ritengo che le possibilità di raggiungere un accordo oggi siano praticamente nulle. Anche un accordo entro Natale sembra improbabile". Lo scrive su X il premier ungheresePeter Magyar.



In un video pubblicato successivamente, Magyar ha ribadito la posizione del governo di Budapest. "Non possiamo accettare alcuna proposta che riduca i fondi destinati all'Ungheria" e che "ci obblighi a versare maggiori contributi al bilancio dell'Unione europea", ha spiegato il premier. "Vogliamo un bilancio europeo che mantenga livelli di finanziamento analoghi per le politiche tradizionali, come la politica di coesione e la politica agricola comune. Come l'Ungheria ha già chiarito, insieme a diversi altri Stati membri, non possiamo accettare alcun tentativo di collegare il finanziamento dell'Ucraina al prossimo bilancio settennale dell'Unione Europea". "Oggi - ha aggiunto - abbiamo già avuto colloqui con gli Amici della coesione. Siamo inoltre in costante contatto con i nostri partner del Gruppo di Visegrád, rafforzando reciprocamente le nostre posizioni. Insieme difendiamo la politica di coesione e gli interessi dell'Europa centrale". "Gli interessi dell'Ungheria, del popolo ungherese e delle imprese ungheresi vengono prima di tutto" ha concluso.

