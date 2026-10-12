LUSSEMBURGO - Il Consiglio Ue ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano (Eusm Libano), ribadendo l'impegno dell'Ue a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del Paese. La missione avrà un mandato iniziale di tre anni e contribuirà "alla pace e alla sicurezza", sosterrà "il rafforzamento delle istituzioni statali" e promuoverà stabilità duratura, in conformità con la risoluzione 1701 dell'Onu. La missione opererà per rafforzare le capacità delle Forze armate libanesi e delle Forze di sicurezza interna, nonché per sostenere la governance in materia di sicurezza marittima.



