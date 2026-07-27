BRUXELLES - Via libera dellaCommissione Uea un regime di aiuti di Stato italiano da 300 milioni di euro a sostegno delle imprese di trasporto su strada che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Il regime di aiuti, spiega l'esecutivo Ue, assumerà la forma di un credito d'imposta, che potrà essere utilizzato per compensare le imposte che la società è tenuta a versare allo Stato, ad esempio l'imposta sul reddito, l'Iva o i contributi previdenziali, entro il 31 dicembre 2026. Per la Commissione gli aiuti sono "necessari, adeguati e proporzionati".

Ilregime di aiuti italiani è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato relativo alla crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026, e mira a mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Rispetto a febbraio 2026, i prezzi del gasolio in Italia sono aumentati del 16,9% a marzo 2026, del 23,3% ad aprile 2026 e del 18% a maggio 2026. Per i beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada con sede in Italia o con sede legale in Italia, l'aiuto - ricorda l'esecutivo Ue - può coprire fino al 70% dei costi aggiuntivi del carburante derivanti dalla crisi in Medio Oriente per il carburante acquistato nel periodo di quattro mesi compreso tra marzo e giugno 2026.

La Commissione ha ritenuto che il regime sia conforme alle condizioni stabilite nelMetsaf. In particolare, gli aiuti saranno concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato chiaro pari a 300 milioni di euro e saranno erogati per sostenere temporaneamente lo sviluppo delle imprese attive nel settore del trasporto su strada. La Commissione ha concluso che il regime è necessario, adeguato e proporzionato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica e non incide negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.