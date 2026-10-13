BRUXELLES - "Per continuare ad avere successo, dobbiamo continuare ad agire insieme e dedicare tutti i nostri sforzi alla piena attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo. È necessario proseguire gli sforzi per affrontare le sfide ancora aperte, in particolare la piena applicazione delle norme in materia di responsabilità, anche per quanto riguarda i trasferimenti: conto sul vostro impegno politico e sulla vostra partecipazione affinché l'equa ripartizione delle responsabilità e la solidarietà procedano di pari passo". Lo scrive la presidente della CommissioneUrsula von der Leyennella sua lettera ai leader prima del vertice Ue.

"Dobbiamo onorare tutti i nostri impegni in uno spirito di responsabilità condivisa e di stretto coordinamento europeo, rafforzando l'integrità dellospazio Schengen. Ciò significa anche proseguire i nostri sforzi per ridurre i movimenti non autorizzati verso altre destinazioni, adoperarci per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne quando non sono più giustificati ed evitare misure che potrebbero incentivare la migrazione illegale", prosegue von der Leyen. "Con il sostegno della Commissione e delle agenzie dell'Ue, gli Stati membri devono intensificare gli sforzi e portare a termine il lavoro: in vista della revisione del prossimo anno, la nostra esperienza nell'attuazione del Patto avrà un ruolo fondamentale nell'individuare le questioni che potrebbero richiedere miglioramenti mirati, preservando al contempo l'equilibrio complessivo".

