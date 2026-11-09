BRUXELLES - "I cieli sopra il Mar Nero si sono oscurati con attacchi di droni contro navi commerciali al largo delle vostre coste: marinai innocenti hanno perso la vita, altri risultano ancora dispersi in mare. Potete contare su una risposta unita dell'Ue. La sicurezza della navigazione nel Mar Nero va ripristinata. Aumenteremo la sorveglianza del Mar Nero, utilizzando il sistema satelittare Copernicus." Lo ha detto la presidente della CommissioneUrsula von der Leyenin conferenza stampa in Romania annunciando, inoltre, un finanziamento aggiuntivo da dieci milioni di euro per la Romania per le attività di soccorso e recupero in mare.



"Sono molto lieta di annunciare che, in accordo con Romania e Bulgaria, accelereremo i lavori per l'hub di sicurezza marittima nelMar Nero, con una timing chiaro per il completamento e uno stanziamento dedicato di 50 milioni di euro", ha inoltre sottolineato von der Leyen sottolineando di accogliere con favore "la più stretta cooperazione marittima tra Romania, Bulgaria e Turchia. Dobbiamo tutti agire con un senso di urgenza quando si tratta della nostra difesa e sicurezza".

"La Romania sia in prima linea nella sicurezza europea e un partner cruciale sia per gli altri Stati membri dell'Ue che per la Nato", ha aggiunto von der Leyen invitando Bucarest a fare domanda per la nuova tranche di fondi messi in campo dall'iniziativa Safe.

