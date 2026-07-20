BRUXELLES - "Con Mario Draghi abbiamo discusso dell'agenda europea per la competitività. La tabella di marcia "One Europe, One Market", concordata con l'Europarlamento e il Consiglio europeo, definisce azioni concrete e un calendario chiaro per la loro attuazione. Stiamo abbattendo le barriere in tutti i settori della nostra economia. Sosteniamo l'innovazione rivoluzionaria, dall'intelligenza artificiale alle tecnologie pulite. E stiamo consolidando partnership che garantiscano il futuro dell'Europa. Perché l'Europa fa sul serio". Lo scrive la presidente della Commissione UeUrsula von der Leyendopo l'incontro con Draghi questa mattina.

