BRUXELLES - "L'Europa si impegnerà sempre per la protezione dei propri confini. È l'Europa a decidere chi può entrare nella nostra Unione e a quali condizioni. Per questo oggi proponiamo di rafforzare Frontex, affinché possa sostenere gli Stati membri ovunque e ogni volta ve ne sia bisogno, anche per quanto riguarda i rimpatri, dotandola del mandato e delle capacità che questa nuova realtà richiede". Lo dichiara la presidente della Commissione europea,Ursula von der Leyen, a commento della proposta di riforma dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera presentata oggi.

