BRUXELLES - "Sono rattristata dalle notizie che giungono da Almería e da altre regioni della Spagna. Il nostro pensiero va alle vittime di questi incendi boschivi e alle loro famiglie". Lo scrive su X la presidente della Commissione europeaUrsula von der Leyen, esprimendo "tutta la solidarietà" dell'Ue "alla Spagna e ai coraggiosi vigili del fuoco e soccorritori che stanno affrontando questa emergenza. Stiamo seguendo da vicino la situazione e siamo in contatto con le autorità competenti", ha assicurato.

