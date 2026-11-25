STRASBURGO - "Putin non riesce a spezzare la resistenza dell'Ucraina sul campo di battaglia. Per questo, cerca di spezzare lo spirito del popolo ucraino. Ma non ci riuscirà. Il popolo ucraino continuerà a tenere la testa alta. E l'Europa continuerà a stare al suo fianco, in guerra come in pace". Lo ha detto la presidente della Commissione europeaUrsula von der Leyennel suo intervento al Parlamento europeo in occasione del dibattito sulla guerra in Ucraina. "L'Europa farà tutto il possibile per aiutare il popolo ucraino a raggiungere la pace", ha aggiunto la presidende ribadendo una approccio che si basa sul "massimo sostegno all'Ucraina, unito alla massima pressione sulla Russia".

