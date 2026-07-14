BRUXELLES - "Il risultato dei miei colloqui con Emmanuel Macron è un importante accordo tra Ucraina e Francia . L'Ucraina riceverà le licenze per produrre armi molto potenti - missili Scalp, bombe Aasm e missili Aster 30 in collaborazione con l'Italia. La Francia collaborerà inoltre con noi e con altri partner al programma antibalistico Freyja. L'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani Samp/t Ng potenziati." Lo annuncia su X il presidente ucrainoVolodymyr Zelensky. Inoltre, l'Ucraina acquisterà i primi 16 caccia Rafale per la nostra aviazione da combattimento, insieme al relativo pacchetto di armamenti", aggiunge.

