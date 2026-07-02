(ANSA) - MILANO, 02 LUG - "L'Ospedale del Futuro di Brescia rappresenta in modo concreto la visione con cui Regione Lombardia sta costruendo la sanità di domani: una sanità pubblica sempre più moderna, innovativa, sostenibile e vicina ai cittadini". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato così il progetto vincitore del concorso internazionale per la realizzazione del nuovo 'Main &Children Hospital', l'ospedale del futuro di Brescia.

A sviluppare questa struttura sanitaria innovativa gli studi di progettazione Park Associati, Cra Carlo Ratti Associati e Politecnica Building for Humans, con Openfabric, Dotdotdot, Eckersley O'Callaghan e Studio Mattioli. I lavori per la realizzazione dell'opera inizieranno nel 2028 e l'investimento sarà di 274 milioni di euro, con previsione di risorse aggiuntive da parte di Regione Lombardia. L'obiettivo è quello di dare vita a un'infrastruttura pubblica integrata, che abbina in modo sinergico funzioni clinico-tecnologiche, ricerca scientifica e formazione universitaria, trasformando l'ospedale in una rete digitale più efficiente a servizio della salute dei cittadini.

"Non realizziamo soltanto nuovi edifici, ma investiamo in un modello di cura capace di integrare assistenza, ricerca, formazione universitaria e innovazione tecnologica, mettendo al centro la persona e il benessere complessivo della comunità - sottolinea Fontana -. Questo progetto, frutto di un concorso internazionale di altissimo livello, conferma la volontà della Lombardia di continuare a essere un punto di riferimento nazionale ed europeo nella qualità delle cure, nella capacità di attrarre competenze e nello sviluppo di infrastrutture sanitarie all'avanguardia. È un investimento che guarda ai prossimi decenni e che lascia alle future generazioni un patrimonio pubblico più efficiente, più resiliente e sempre più orientato all'eccellenza". (ANSA).

