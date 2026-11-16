(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Riconoscere precocemente il disagio psicologico, offrire un sostegno tempestivo e accompagnare le famiglie. È l'obiettivo del progetto 'A new mind', realizzato dall'unità operativa di Psicologia clinica del Policlinico Gemelli, diretta da Daniela Chieffo, con il sostegno del Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo, il cui percorso e risultati saranno presentati venerdì 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a Roma.

Attraverso percorsi individuali e familiari, l'iniziativa mira ad identificare i profili a rischio, alla sensibilizzazione e alla presa in carico dei più giovani, nella loro vulnerabilità e a comprendere e gestire le proprie emozioni rafforzando le risorse necessarie per affrontare le difficoltà nella crescita.

L'appuntamento sarà un'occasione per condividere questa esperienza, presentare i dati emersi e riflettere, insieme a professionisti della salute, famiglie, scuola e istituzioni, su come rendere l'ascolto, la prevenzione e l'accesso al sostegno psicologico parte integrante della tutela dei diritti delle giovani generazioni.

L'incontro vedrà la partecipazione del ministro della salute, Orazio Schillaci e di rappresentanti del mondo della salute, istituzionale, scientifico, sociale e sportivo a testimonianza dell'importanza del tema della salute psicologica in età evolutiva e dell'impegno delle istituzioni nella promozione del benessere delle giovani generazioni. (ANSA).

