(ANSA) - PESCARA, 26 NOV - Definire parametri scientifici condivisi per la frollatura del pesce, una tecnica sempre più diffusa nella ristorazione ma ancora priva di protocolli di riferimento validati. È l'obiettivo del progetto di ricerca 'Dry-aged fish products', avviato a Pescara con il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Teramo, del ristorante 'Il Pirata' e di tre medici veterinari esperti di sanità pubblica.

Lo studio punta a raccogliere evidenze scientifiche utili a standardizzare il processo e a individuare indicazioni operative da integrare nei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

La ricerca, della durata prevista tra sei e dodici mesi, riguarda tre specie ittiche: spigola, ricciola e tonno rosso. I campioni saranno analizzati in diverse fasi della maturazione, dal momento iniziale fino al quattordicesimo giorno, per verificare l'evoluzione dei parametri microbiologici e chimici e gli aspetti nutrizionali. Sottoposta a controlli anche la cella utilizzata per la frollatura, in differenti momenti del ciclo.

"Il metodo scientifico alla base della ricerca - sottolinea il professor Alberto Vergara, ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo e supervisore scientifico del progetto - può fornire strumenti conoscitivi per consentire la standardizzazione dei processi produttivi da parte degli operatori del settore alimentare".

Lo studio coinvolge l'Unità di Ricerca in Ispezione, Controllo e Sanità degli Alimenti di Origine Animale dell'ateneo teramano, con la partecipazione del professor Michele Amorena e dei veterinari Vincenzo Olivieri, Gianluigi Ferri e William Di Nardo.

La frollatura a secco, o dry aging, consiste nella maturazione del pesce in celle a temperatura e umidità controllate. Durante il processo intervengono trasformazioni enzimatiche che modificano consistenza e caratteristiche aromatiche del prodotto. A differenza della carne, per il pesce mancano tuttavia procedure condivise che stabiliscano parametri standardizzati di trattamento e conservazione.

Il ristorante pescarese, guidato da Daniele Di Paolo e Stefania Bombarda, mette a disposizione della ricerca la propria struttura e l'esperienza operativa dello chef Francesco Pettinella. L'obiettivo è fornire basi scientifiche utilizzabili anche da ristoranti, pescherie e laboratori alimentari, contribuendo a una gestione del processo fondata su criteri verificabili e requisiti di sicurezza. (ANSA).

