(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 20 NOV - Individuare una malattia prima che si manifesti. Scegliere una terapia in base alle caratteristiche della persona. Trasformare grandi quantità di dati biologici in informazioni utili per prevenire, diagnosticare e curare. È su queste sfide che nasce il "Curi", Centro umbro di ricerca e innovazione, gestito dall'Università degli Studi di Perugia e inaugurato oggi nel Complesso monumentale di San Nicolò a Spoleto.

Con un investimento di 5 milioni di euro, il centro mette insieme competenze scientifiche, tecnologie avanzate e ricerca multidisciplinare per avvicinare la medicina di precisione alla pratica clinica. L'ambizione è quella di rendere le cure sempre più mirate, tempestive e accessibili, contribuendo al tempo stesso alla sostenibilità del sistema sanitario.

Il cuore del Curi è una piattaforma tecnologica che integra scienze omiche, intelligenza artificiale, automazione e chimica computazionale. Strumenti capaci di studiare il profilo molecolare di una persona e di interpretare dati complessi, aprendo nuove possibilità per comprendere come nascono le malattie e perché una stessa terapia può funzionare in un paziente e risultare inefficace in un altro.

Lipidomica, metabolomica, proteomica ed esposomica permetteranno di esplorare il rapporto tra patrimonio biologico, stili di vita, alimentazione e ambiente. L'obiettivo è tradurre questa conoscenza in strumenti utili alla salute: riconoscere prima i segnali di rischio, individuare bersagli terapeutici e orientare la scelta dei trattamenti.

Una delle sfide centrali è ampliare l'accesso alla medicina di precisione. Il Curi nasce con una vocazione che va oltre l'ambito sanitario. Le competenze e le tecnologie del Centro potranno sostenere collaborazioni con le imprese nei settori farmaceutico, biotecnologico, agroalimentare, nutrizionale e ambientale. (ANSA).

