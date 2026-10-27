(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Rendere più mirato l'impiego degli antibiotici nei bambini con tumore o sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche: è l'obiettivo di una ricerca, svolta nell'ambito dello studio prospettico Subito, che ha come centro coordinatore nazionale l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino e che ha, appunto, come prospettiva clinica quella di curare efficacemente l'infezione limitando l'esposizione ai farmaci che, dopo la rivalutazione, non risultano necessari.

Le infezioni batteriche del sangue sono una complicanza particolarmente delicata nei bambini oggetto dello studio: nelle prime ore il microrganismo responsabile può essere ancora sconosciuto e quando arrivano i risultati degli esami, i medici possono rivalutare la scelta iniziale decidendo per una de-escalation antibiotica.

Nello studio, che ha analizzato 509 episodi infettivi in 393 bambini e adolescenti registrati tra il 2020 e il 2023 in 22 centri italiani, è stato fatto un confronto fra 288 episodi, riferiti a 244 pazienti ed è emerso che nei bambini valutati dopo i primi quattro giorni dall'esordio dell'infezione, la de-escalation non si è associata a un peggioramento della risposta all'infezione a 30 giorni né a un aumento osservato della mortalità. Se i risultati saranno confermati, potranno sostenere percorsi condivisi di rivalutazione della terapia nelle prime 48-96 ore, adattati alle condizioni cliniche e ai risultati microbiologici di ciascun bambino. L'obiettivo è rendere più consapevole l'impiego degli antibiotici anche dove la vulnerabilità dei pazienti impone maggiore cautela. (ANSA).

