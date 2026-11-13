(ANSA) - UDINE, 13 NOV - Un uomo ha donato un rene alla moglie nonostante l'incompatibilità dei rispettivi gruppi sanguigni, grazie all'impiego di due tecniche chirurgiche mininvasive e a una specifica preparazione immunologica della ricevente. L'intervento, eseguito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, rappresenta il primo trapianto renale robotico da donatore vivente effettuato dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.

L'operazione, spiega una nota, è stata condotta dall'équipe guidata da Dario Lorenzin, responsabile della Chirurgia oncologica a indirizzo epatobiliopancreatico e dei trapianti di rene. L'organo è stato prelevato dal marito per via laparoscopica, attraverso piccole incisioni, mentre il trapianto nella moglie è stato eseguito con un sistema robotico che consente al chirurgo movimenti di elevata precisione.

L'incompatibilità sanguigna è stata superata attraverso un percorso coordinato da Patrizia Tulissi, responsabile del programma trapianto di rene. La ricevente è stata sottoposta a trattamenti di plasmaferesi, per rimuovere gli anticorpi potenzialmente responsabili del rigetto, seguiti da Chiara Savignano del Centro immunotrasfusionale, diretto dal dottor Giovanni Barillari.

Nel 2025 in Friuli Venezia Giulia sono stati effettuati 68 trapianti di rene, dieci dei quali da donatore vivente.

"La concentrazione dei casi complessi, il consolidarsi di esperienze e competenze in risposta alle acuzie, riesce a portare a dei risultati che rendono speciale la sanità della nostra Regione", ha commentato l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi. (ANSA).

