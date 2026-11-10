(ANSA) - AOSTA, 10 NOV - L'équipe della Neurochirurgia dell'ospedale regionale di Aosta ha eseguito con successo un intervento neurochirurgico di elevata complessità, che ha consentito di asportare completamente un voluminoso tumore cerebrale e di ricostruire una parte del cranio attraverso una protesi in titanio su misura per il paziente. L'operazione, durata circa sei ore e mezza, è stata eseguita dal dottor Stefano Marasco, primo operatore, con la collaborazione della dott.ssa Elisa Maffeo e del dott. Pier Federico Pretti, responsabile della struttura di Neurochirurgia.

Il paziente, settantenne, era giunto al 'pronto soccorso dopo aver manifestato, nei giorni precedenti, difficoltà nel linguaggio e nella deambulazione, accompagnate da alterazioni del comportamento.

"Questo caso presentava una complessità particolare perché alla presenza di una voluminosa massa tumorale si associava un importante difetto osseo del cranio, conseguenza di un intervento eseguito molti anni prima, spiega Marasco. "Grazie alle moderne tecnologie - prosegue - abbiamo potuto affrontare entrambe le problematiche in un unico intervento, ottenendo un risultato molto soddisfacente sia dal punto di vista neurologico sia sotto il profilo della ricostruzione cranica".

"La possibilità di trattare patologie complesse, associando tecniche di asportazione tumorale e ricostruzione cranica personalizzata, è il risultato della crescita professionale dell'équipe e della stretta collaborazione con le altre strutture ospedaliere", aggiunge Pretti. "Non sono cose da ospedale periferico, sono cose da ospedale di riferimento", sottolinea il direttore sanitario dell'Ausl, Mauro Occhi.

(ANSA).

