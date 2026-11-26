(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Sara, Ilary e Luca: i nomi sono di fantasia, le storie no. Quando Sara scopre di avere l'Hiv, la gravidanza è già avanzata: sua figlia nascerà con l'infezione.

Ilary ha 16 anni quando riceve due diagnosi, Hiv e sifilide.

Luca ne ha 17 quando scopre di avere un'infezione congenita da Hiv e un linfoma. Tre storie di pazienti del Bambino Gesù. Tre storie di paura e pregiudizi, ma anche di cure e futuro, raccontate dall'ospedale pediatrico in vista della Giornata mondiale per la lotta all'Aids in programma l'1 dicembre.

"Siamo molto più di una diagnosi!", dice Sara. La figlia, oggi di sei anni, convive con l'Hiv; la loro, racconta, è una vita familiare serena. La sua preoccupazione più grande riguarda i pregiudizi. «Da mamma, il mio desiderio più grande è che mia figlia possa crescere in un mondo dove non debba mai vergognarsi, nascondersi o sentirsi diversa per una diagnosi».

Perché "non è l'Hiv a fare paura, ma lo stigma che ancora oggi ferisce e isola".

"Mi sono sentita crollare il mondo addosso", ricorda Ilary, che a 16 anni temeva di non avere più un futuro. Le cure e il confronto con la specialista l'hanno aiutata a ritrovare fiducia. Oggi vive serenamente ed è diventata madre di un bambino nato senza Hiv grazie alla terapia seguita durante la gravidanza: "Ad oggi ricordo di avere questo virus solo prendendo la terapia".

Luca ricorda l'inizio come "un peso da dover nascondere a tutti", aggravato da terapie molto impegnative. Oggi riceve un trattamento antiretrovirale a lunga durata d'azione ogni due mesi ed è padre di una bambina di sei anni nata senza Hiv. «Oggi conduco una vita normalissima che mi permette di fare tutto ciò che più mi piace», racconta. Un percorso che lo ha convinto a invitare tutti a fare il test senza paura o vergogna.

In occasione della Giornata contro l'Aids, il Bambino Gesù ha organizzato tre pomeriggi di test gratuiti e counseling per l'Hiv rivolti agli adolescenti: il 30 novembre, il 1° e il 2 dicembre, dalle 14 alle 17, nella sede di San Paolo. Negli ultimi quattro anni l'Unità di Malattie Infettive del Bambino Gesù ha seguito 48 bambini esposti all'Hiv, uno dei quali è risultato infetto: l'infezione materna era stata diagnosticata soltanto al parto. Nello stesso periodo sono state effettuate quattro nuove diagnosi pediatriche di HIV, in pazienti di età compresa tra 0 e 17 anni, e sono stati presi in carico cinque pazienti con Hiv provenienti dall'estero. (ANSA).

